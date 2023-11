Sánchez defensarà l'amnistia i els acords assolits amb ERC i Junts, i exposarà un programa «per quatre anys»

El candidat també parlarà de democràcia en el context de les protestes contra la llei d'amnistia

Actualitzada 15/11/2023 a les 09:17

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, defensarà els acords assolits amb els socis de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG i CC aquest dimecres durant el seu discurs del debat d'investidura. També la llei d'amnistia, en un discurs que durarà una hora i mitja. Segons fonts del seu equip, Sánchez desplegarà el programa complet de govern, i exposarà les seves línies mestres en política social, economia, medi ambient i política exterior. Un programa «per quatre anys» que haurà de passar, segons les mateixes fonts, per l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat «en temps i forma». El líder del PSOE també parlarà de democràcia i del context de la reacció a la llei d'amnistia.



A diferència de Feijóo, Sánchez respondrà els grups un a un. El president espanyol en funcions farà, segons aquestes fonts, un discurs «de país» amb un projecte d'investidura complet, en una mostra de respecte al Congrés, a qui demanarà la confiança per a ser investit.En aquest marc, Sánchez defensarà amb «transparència» els acords assolits amb les formacions que votaran a favor de la seva investidura. Això són els acords amb Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG i CC.Ho farà «amb detall i profunditat», perquè l'objectiu de la Moncloa és deixar clar que no hi ha «res ocult» i que cada acord té el seu document signat i públic. És el contrari, segons les mateixes fonts, del que va fer Feijóo, que no va fer referències als seus acords amb Vox.El president espanyol en funcions també farà bandera de «l'estabilitat» al llarg de la passada legislatura, en què es van aprovar més de 200 lleis, i plantejarà la necessitat de fer polítiques socials durant »quatre anys més».«Serà un discurs molt polític i poderós, amb moltes mesures. Un projecte integral complet per seguir avançant», sostenen aquestes fonts.