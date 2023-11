Les bases de Podem avalen la investidura de Sánchez amb un 86% dels vots

Més de 55.000 militants han participat en la consulta organitzada pel partit de Ione Belarra

Actualitzada 15/11/2023 a les 11:00

Les bases de Podem han avalat la investidura de Pedro Sánchez amb el suport del 86,1% dels vots en una consulta on han participat més de 55.000 militants. El procés intern, que va acabar ahir a les deu de la nit, preguntava sobre el suport al candidat socialista, que ja va tancar un acord amb Sumar, coalició integrada per Podem. Tal com ha apuntat aquest dimecres el partit, el 'no' a Sánchez ha reunit el 13,7% dels vots, mentre que un 0,2% dels inscrits han votat en blanc. La líder del partit, Ione Belarra, s'havia posicionat a favor del suport a la investidura de Sánchez. El resultat de la consulta ha arribat poc abans de l'inici del debat d'investidura del socialista, que arrancarà aquest dimecres al migdia.



Quiero terminar dando las gracias a las más de 7.500 personas que han votado NO. Soy muy consciente del malestar que existe a consecuencia de las faltas de respeto a nuestro proyecto político. Os garantizo que vamos a trabajar para recuperar la capacidad real de transformación. — Ione Belarra (@ionebelarra) November 15, 2023

«Un cop més Podem fa un exercici de responsabilitat sense precedents per complir amb el mandat que la ciutadania va donar el 23J», ha indicat la propia Belarra en un missatge a 'X'. Tanmateix, ha reconegut el «malestar» que hi ha a les bases del partit conseqüencia, ha dit, de les «faltes de respecte» cap a Podem. «Us garanteixo que treballarem per recuperar la capacitat real de transformació», ha conclòs.