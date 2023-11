Hazte Oír treu als carrers de Madrid un autobús que retrata Sánchez com si fos Hitler

Al vehicle es poden llegir lemes com 'Sánchez dictador', 'Sánchez odia España' o 'Sánchez traïdor'

Actualitzada 15/11/2023 a les 12:57

La plataforma l'extrema dreta Hazte Oír treu als carrers de Madrid un autobús que retrata el líder del PSOE i president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, com si fos el dictador Adolf Hitler. L'autobús s'ha acostat fins a la protesta que hi ha al voltant del Congrés en contra de la investidura de Pedro Sánchez coincidint amb la primera jornada del debat d'investidura. A l'autobús també es poden llegir lemes com 'Sánchez dictador', 'Sánchez odia España' o 'Sánchez traïdor'. Hazte Oír ja va fer córrer un autobús amb el missatge 'Els nens tenen penis, les nenes tenen vulva', contra la llei trans.



També donen voltes pels voltants del Congrés dues furgonetes amb proclames com 'Sánchez traïdor', 'Sánchez a presó' i 'Parem el cop d'estat'.