Andy y Lucas se separen

El duo artístic es trenca després de 20 anys junts per culpa d'una cardiopatia de Lucas que l'obliga a «abaixar el ritme»

Actualitzada 15/11/2023 a les 09:00

Andrés Morales i Lucas González, Andy y Lucas, han anunciat que se separen a causa dels problemes cardíacs de Lucas, que els obliguen a «abaixar el ritme».«Fa cinc anys jo vaig agafar les regnes de l'empresa Andy y Lucas, i d'un temps en aquesta part pateixo marejos: total, que tinc una valvulopatia (...). Penso que és el moment de fer una gira comiada per a tot el món, perquè sense salut no som ningú», ha dit González en una entrevista al programa de televisió 'El hormiguero' on ahir a la nit van confirmar que «no sabien» si podrien tornar.Els gaditans Morales i González, que és com es diuen realment, porten cantant junts com a duo des del 2003, vint anys que van marcar una època a la música espanyola.El seu debut, amb un àlbum homònim que va produir Alejo Stivel, va tenir un gran èxit, sobretot el senzill «Són d'amors», que es va convertir en la seva targeta de presentació a Llatinoamèrica; va ser un fenomen de vendes, amb vuit platins per les seves 750.000 còpies venudes.L'èxit va continuar amb el seu segon àlbum, «Des del meu barri» (2004), que va aconseguir el triple platí. Tot i els desafiaments de la pirateria el 2007, el seu tercer treball, «Guanyes de viure», també va aconseguir l'estatus de disc de platí. Al llarg dels anys, van llançar diversos àlbums reeixits, incloent «Amb els peus a la terra» (2008), «Demano la paraula» (2010), «El ritme de les onades» (2012), i «Imparable» ( 2016).«Han estat vint anys increïbles en què hem complert els nostres somnis, però l'aventura s'acaba aquí», va dir Lucas al 'prime time' d'Antena 3.Van anunciar, no obstant, que hi haurà una gira de comiat per agrair als seus seguidors les dues dècades de suport.