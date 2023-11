Interior suspèn de feina tres guàrdies civils pels seus missatges contra l'amnistia

Estaran apartats de la feina tres mesos i s'arrisquen a ser expulsats

Actualitzada 14/11/2023 a les 11:28

El director general de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos, ha decretat aquest dilluns la suspensió cautelar durant tres mesos de sou i feina de tres agents per una «falta molt greu» per haver-se manifestat públicament contra l'amnistia i el govern espanyol. Es tracta d'un sergent i un agent de l'associació professional minoritària Aprogc i un de la Jucil, majoritària en el cos, que en els últims dies s'han mostrat públicament contraris a l'amnistia i han criticat el govern espanyol, segons ha avançat 'eldiario.es' i ha confirmat l'ACN. A més, els dos de l'Aprogc van dir que estaven disposats a vessar la seva sang per defensar Espanya.



Si l'expedient acaba resolent que els agents han comès una falta molt greu, la conseqüència pot ser l'expulsió del cos.En el primer cas, els agents van ser els autors d'un comunicat penjat a la web de l'associació en què afirmaven que «el pacte (per l'amnistia) pretén buidar de contingut la missió constitucional» que tenen encomanada. Afirmaven que aquesta missió els exigeix «parlar alt i clar» per dir que volen «seguir complint i fent complir la llei» vessant fins a «l'última gota de sang» si cal: «La forma de fer-ho està condicionada pel nostre jurament davant la bandera com a militars que som: estant disposats a vessar fins a l'última gota de la nostra sang en defensa de la sobirania i independència d'Espanya i del seu ordenament constitucional». Afirmaven que l'amnistia «a condemnats per terrorisme» de fa 46 anys va «reafirmar la seva vocació», i no descarten «una nova crisi de convivència i fallida del Codi Penal en totes les seves possibilitats a Catalunya».En el segon cas, un agent de Jucil va qualificar públicament de «fellonia» i «traïció» que el president espanyol, Pedro Sánchez, defensés l'amnistia davant del comitè federal del PSOE. De fet, l'agent no es va expressar personalment, sinó a través del perfil a X de l'associació amb aquest missatge: «La major fellonia que es pot cometre contra una nació és la traïció dels qui tenen el deure de defensar-la. L'interès personal d'un individu per sobre de la llibertat del poble espanyol». El tuit es va publicar el 29 d'octubre, i llavors els responsables de la Guàrdia Civil ja van dir que havien donat ordres als serveis jurídics perquè estudiessin possibles conseqüències disciplinàries i legals contra Jucil.Totes dues associacions han reaccionat a l'anunci dels expedients amb missatges a les xarxes socials dient que seguiran «defensant la Constitució amb orgull», afirmant que això «no és delicte», i al·ludint a la separació de poders i a l'estat de dret.A més, en un comunciat, Jucil ha anunciat que els seus serveis jurídics ja estan treballant en la defensa del policia expedientat i que estan esperant conèixer el contingut de l'expedient incoat contra ell. Ha expressat el suport a l'agent afectat i ha reivindicat que «en una societat madura i responsable cal el manteniment i el respecte a la llibertat d'expressió». En aquest sentit, ha reivindicat «l'esperit crític» necessari per a una societat i ha recordat que «criticar i opinar també és discernir, exposar i intentar que aflori el que és positiu del que és negatiu».

Ha acusat el director general de voler fer «retòrica per intentar silenciar l'esforç dels guàrdies civils per aconseguir millors condicions laborals per prestar un servei de qualitat com una policia moderna defensora dels drets i llibertats dels espanyols». Alhora, ha considerat que la mesura «vol controlar la resistència que s'ha desplegat a la societat» i «silenciar els guàrdies civils que cada dia fan una tasca clau al servei a la societat».