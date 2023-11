Pugen les agressions físiques i falses acusacions al professorat de secundària

El col·lectiu de docents se sent «desbordat i deprimit»

Les agressions físiques -empentes, clatellots o llançaments d'objectes- i les falses acusacions contra el professorat han pujat lleugerament durant el curs 2022-2023. El col·lectiu professional , a més, pateix ansietat (77 %), símptomes de depressió (13 %) i baixa laboral (12 %).



El 47% dels casos, a secundària

Més agressions físiques al professorat

Un 77% amb símptomes ansietat i un 13% amb depressió

Un alumnat desmotivat

Solucions

Són conclusions de l'informe del Defensor del Professor del sindicat de docents ANPE, presentat aquest dimarts en roda de premsa, que analitza 1.947 casos de professors que van recórrer en el curs 2022-2023 a aquest servei, encara que aquestes xifres són només la punta de l'iceberg, ha recalcat la vicepresidenta nacional d'ANPE, Sonia García.En aquesta edició, ha afegit García, destaca que el 47 % dels casos corresponen a l'etapa de secundària i un 6 % a la Formació Professional, mentre que han baixat a Infantil i Primària. L'informe divideix els casos en tres grups: els relacionats amb l'entorn laboral, amb l'alumnat i amb els pares.Quant als estudiants, el 22 % dels docents informen de faltes de respecte de l'alumnat; el 21 % problemes per fer classe i un altre 20 % de falses acusacions, que consisteixen a dir, per exemple, «que el docent no ha explicat un tema i l'ha posat a l'examen o em mira malament».També han augmentat els casos que tenen a veure amb el ciberassetjament al professor, suplantació d'identitat en xarxes socials per ridiculitzar-lo o enviament d'amenaces o pressions per apujar notes. Encara que, ha explicat Guadalupe Pérez Pérez, coordinadora del Defensor del Professor d'ANPE Madrid, en aquesta comunitat autònoma ha baixat a la meitat el ciberassetjament, la qual cosa ha relacionat entre altres factors amb la prohibició del mòbil a les aules.Teresa Hernández, coordinadora estatal del servei del Defensor del Professor, un servei que compleix 18 anys, ha destacat l'augment dels casos de violència física, que ha qualificat de «preocupant» i que en aquest curs s'ha situat en un 7 %, davant el 6 % de l'any anterior. En aquests casos, el sindicat professional majoritari al sector educatiu demana una sanció immediata i que es tipifiqui com a falta molt greu amb expulsió i canvi de centre.Quant a les famílies, el que més es repeteix són falses acusacions un 25 % i faltes de respecte en un 17 %, mentre que un 33 % relata problemes amb l'administració.Quant a l'estat de salut del col·lectiu, Teresa Hernández ha explicat que un 77 % dels professors que han recorregut al servei del Defensor han relatat que pateixen quadres d'ansietat, un 13 % símptomes de depressió i un 12 % es troba de baixa laboral. Molts d'ells se senten «desbordats» , deprimits i la sensació de no tenir el suport adequat de l'administració.Segons la vicepresidenta d'Anpe, molts alumnes se senten desmotivats i tenen «por del futur», ja que després de la pandèmia ha crescut l'aïllament social perquè s'han refugiat més a les xarxes, i això s'uneix a «la permissivitat i sobreprotecció de les famílies». Uns pares, ha afegit, que continuen qüestionant la professionalitat del docent i a qui desautoritzen als grups de WhatsApp, fet que «mina i dificulta la seva tasca».Finalment, la vicepresidenta nacional d'Anpe ha demanat un major nombre d'orientadors en els centres per fer front als problemes de salut mental de l'alumnat i un suport més elevat per a la nova figura del coordinador de benestar; més estabilitat normativa, baixada de ràtios, reforç de plantilles i menor burocràcia.