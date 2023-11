El ple d'investidura de Pedro Sánchez serà el 15 i 16 de novembre

Francina Armengol ha anunciat la data aquest dilluns des del Congrés dels Diputats

Actualitzada 13/11/2023 a les 11:47

El debat d'investidura de Pedro Sánchez serà els dies 15 i 16 de novembre, és a dir, dimecres i dijous d'aquesta setmana. Així ho ha anunciat la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, en una breu compareixença a la Cambra Baixa. En una primera volta el candidat socialista necessita una majoria absoluta per ser escollit, és a dir, el suport de, com a mínim, 176 dels 350 diputats totals. En una segona votació, en canvi, serien suficients més vots afirmatius que negatius. Durant les darreres setmanes el PSOE ha tancat acords amb Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, el PNB, el BNG i Coalició Canària, formacions que, unides, sumen 179 escons.



La data de la investidura coneguda aquest dilluns arriba després que la setmana passada el PSOE tanques els acords que li mancaven per arribar als 176 diputats necessaris de la majoria absoluta. Els pactes amb Junts, ERC, EH Bildu, el PNB, Coalició Canària i el BNG van posar punt final a unes negociacions que van intensificar-se després de la investidura fallida del popular Alberto Núñez Feijóo, celebrada a finals de setembre.Els socialistes van iniciar els pactes amb els seus actuals socis de coalició, agrupats ara al voltant de la vicepresidenta Yolanda Díaz i Sumar. De fet, la signatura d'aquest primer acord va tenir lloc a finals d'octubre en un acte al Museu Reina Sofia de Madrid on van assistir diversos dirigents del PSOE i Sumar, però cap de Podem.Posteriorment, es va produir un acostament a ERC que va concloure amb l'acord tancat a principis de novembre amb els republicans després d'una trucada telefònica entre Pedro Sánchez i el president de la Generalitat, Pere Aragonès.En els dies posteriors es va produir una intensificació dels contactes amb Junts, fet que va desplaçar el nucli de les converses fins a Brussel·les, lloc de residència de l'expresident Carles Puigdemont. Fins allà s'hi van desplaçar en diverses ocasions els negociadors socialistes, encapçalats pel secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.Finalment, Junts va tancar un acord amb el PSOE el dijous 9 de novembre. Tancat aquest capítol es van substanciar la resta de pactes pendents fins a formar un grup de diputats favorables a la investidura que suma, a hores d'ara, 179 diputats.Els darrers dies diversos dels partits involucrats, com ERC, Junts o el PSOE, han celebrat consultes internes que han expressat el suport de les respectives militàncies als textos rubricats. Tot i això, encara queda conèixer la posició de les bases de Podem, que tenen fins dimarts per avalar la investidura de Pedro Sánchez.Els acords entre el PSOE i els seus futurs socis s'ha produït en un ambient marcat per les protestes que, des de fa més d'una setmana, es repeteixen a les seus dels socialistes a tot l'Estat. Aquestes concentracions han estat especialment virulentes a Madrid, on diverses nits han acabat amb aldarulls, detinguts i ferits a la rodalia del carrer Ferraz.Mentre Vox impulsava les concentracions a les seus del PSOE el PP ha convocat un calendari propi de protestes contra l'amnistia, element central de les negociacions amb els independentistes. Aquest diumenge, aquestes concentracions van arribar a congregar desenes de milers de persones a totes les capitals de província d'Espanya, una cita que només a Madrid va congregar unes 80.000 persones, segons la delegació del govern espanyol.