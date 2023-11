L'Iran condemna qualsevol acte de terrorisme el mateix dia del tiroteig a Vidal-Quadras

L'ambaixada no fa referència explícita a l'incident

Actualitzada 10/11/2023 a les 10:27

L'ambaixada de l'Iran a Espanya ha condemnat qualsevol acte de terrorisme el mateix dia del tiroteig a l'exlíder del PPC Aleix Vidal-Quadras. Tot i que no fa cap referència explícita a l'incident, l'ambaixada va publicar un missatge a la xarxa social X la nit de dijous on remarca que la nació iraniana «ha estat i és una de les majors i més antigues víctimes del terrorisme» amb «17.000 víctimes pels actes terroristes de la secta MKO». «La lluita contra el terrorisme i portar els autors d'actes terroristes davant de la justícia es defineixen com un dels principis i prioritats de la política exterior de la República Islàmica de l'Iran, que condemna fermament qualsevol tipus d'operació terrorista», conclou.



Vidal-Quadras hauria situat l'Iran al darrere del tiroteig i és una línia d'investigació, tot i que la Policia Nacional descartava en principi el mòbil ideològic.