El PSOE aconsegueix el 'sí' de Coalició Canària i suma 179 vots a favor de la investidura de Sánchez

Els socialistes també han tancat aquest divendres l'acord amb el PNB

Actualitzada 10/11/2023 a les 12:02

El PSOE ha tancat aquest divendres amb Coalició Canària (CC) l'últim acord que li quedava abans del debat d'investidura de la setmana que ve. El 'sí' de l'única diputada de CC al Congrés assegura als socialistes una majoria de 179 vots per revalidar la presidència de Pedro Sánchez, tres per sobre la majoria absoluta (176), de manera que el líder del PSOE serà elegit en primera votació amb el suport del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG i CC.



Coalició Canària va votar a favor de la investidura fallida de Feijóo i es va mostrar molt crític amb els acords entre el PSOE i les forces independentistes, però ha anat matisant la seva posició. Primer va obrir la porta a una abstenció sempre que hi hagués un compromís amb «l'agenda canària» i finalment, després del debat intern, ha passat al 'sí'.L'acord amb CC ha arribat minuts després que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el president del PNB, Andoni Ortuzar, hagin signat al Congrés l'acord per al suport dels nacionalises bascos, que disposen de cinc diputats. En aquest acord el PSOE i el PNB s'han compromès a fer avenços en l'autogovern basc, en l'àmbit laboral i en el suport a l'euskera.Amb tots els «sí» possibles assegurats, el PSOE encara ja la sessió d'investidura de la setmana que ve. Abans, però, els socialistes han de registrar encara la llei d'amnistia. Ara per ara encara negocien amb Junts qüestions «tècniques». Previsiblement dilluns la passaran a totes les formacions que li donen suport (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i BNG) perquè la signin i per registrar-la conjuntament.Els socialistes preveuen que el debat se celebri els dies 15 i 16 de novembre, dimecres i dijous de la setmana que ve. Prèviament registraran la llei d'amnistia, previsiblement dilluns, un cop es tanquin els últims serrells de la negociació amb Junts i la passin a la resta de grups que li donen suport perquè la signin conjuntament.