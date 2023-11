Sis detinguts i 30 agents ferits en la segona nit d'aldarulls al voltant de la seu del PSOE a Madrid

La policia va carregar contra manifestants que van intentar trencar el cordó policial

Actualitzada 08/11/2023 a les 09:22

La segona nit d'aldarulls al voltant de la seu del PSOE a Madrid ha acabat amb un balanç de sis persones detingudes. Segons fonts del ministeri d'Interior, es tracta de cinc homes i una dona d'entre 19 i 44 años, y un menor d'edat de 17 anys. A banda, 30 agents de la Policia Nacional han resultat ferits de diversa consideració. Prop de 7.000 persones es van concentrar al carrer Ferraz per protestar per les negociacions dels socialistes amb l'independentisme català per la llei d'amnistia. La seu del PSOE estava blindada per la policia, però cap a les deu de la nit la tensió va esclatar i hi va haver llançaments d'objectes i un intent de trencar el cordó policial. Els agents van fer càrregues, van llançar pilotes de goma i gasos lacrimògens.



La manifestació que va dur-se a terme dimarts al vespre va disposar d'un contundent desplegament policial que va poder evitar que els manifestats anessin més enllà de les tanques col·locades per les autoritats per contenir la convocatòria fins a les deu de la nit. En aquest punt, però, l'intent de trencar el cordó va provocar la reacció de la policia.Concretament, els concentrats davant la línia policial, molts dels quals encaputxats i de perfil ultra, van començar a llançar objectes i alguns petard als agents. Acte seguit els agents van començar a disparar salves d'avís i alguns furgons van moire's en cercles pel carrer Marqués de Urquijo. L'escalada de la tensió va provocar algunes carreres i les poques persones que quedaven a la concentració van marxar.Després de dues càrregues i del llançament de pilotes de goma i gasos lacrimògens els agents van dissoldre almenys part de la concentració i van recuperar el control. Tot i que la situació va restablir-se a Ferraz, les carreres van dispersar-se per tot el barri, amb petits grups de joves movent contenidors i llançant ampolles.Cap a tres quarts d'onze de la nit els voltants de la seu del PSOE mostraven un escenari de sirenes policials i ambulàncies atenent ferits. Al terra s'acumulaven ampolles trencades, restes de petards i part del mobiliari urbà utilitzant durant la batalla campal en un ambient carregat d'olor a cervesa.La primera concentració a la seu del PSOE, que va tenir lloc dilluns, va congregar uns 3.800 manifestants i va acabar amb tres detinguts.