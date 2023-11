La NASA fitxa un jove espanyol de 22 anys: va començar el grau en Enginyeria Aeroespacial als 16 anys

Als seus 16 anys, aquest jove va començar a estudiar Enginyeria Aeroespacial a la Universitat Carlos III de Madrid

Juan García, un jove andalús que treballa a la NASA

Es andaluz, de Linares, se llama Juan García, tiene 22 años y ya le ha fichado la @NASA. Una mente brillante. Me alegra que el #TalentoAndaluz triunfe y sea ejemplo en el mundo.



¡Enhorabuena, Juan! A seguir cumpliendo sueños.



Linares, Jaén y #Andalucía están orgullosas de ti. pic.twitter.com/NXVKasi4nZ — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) November 1, 2023

L'enginyer aeroespacial Juan García, de 22 anys i natural de Linares, a Jaén, ha estat fitxat per la NASA per dur a terme un programari que simula missions espacials. En concret, el jove linarenc ha començat a desenvolupar la seva feina al Jet Propulsion Laboratory, als Estats Units, un centre especialitzat en robòtica espacial de la Califòrnia Institute of Technology (Caltech) i finançat per la NASA.En aquest centre, on hi treballen unes 6.000 persones, la NASA dissenya i controla les naus robòtiques que exploren el sistema solar o els róvers, és a dir, vehicles d'exploració espacial, com ara Curiosity i Perseverance. Però quin és el currículum d'aquest jove de tan sols 22 anys?Juan García compta amb unes altes i precoces capacitats, ja que va iniciar els seus estudis amb només 16 anys llicenciant-se en Enginyeria Aeroespacial per la Universitat Carlos III de Madrid. Durant la seva formació va obtenir una beca per estudiar durant un any a l'Institut de Tecnologia de Geòrgia, on va obtenir una nota mitjana perfecta de 4 punts.El 2021 es va convertir en Ambaixador STEM, va ser nomenat president del Comitè Cultural de la Casa Internacional i va ingressar a la societat Sigma Gamma Tau per a l'Excel·lència Aeroespacial. En el seu darrer any de llicenciatura, a causa dels seus mèrits, va obtenir una beca per fer una investigació sobre models gravitatoris de cossos petits i optimització de trajectòries al Departament d'Enginyeria Aeroespacial de la seva universitat.«Linares, Jaén i Andalusia estan orgulloses de tu», ha destacat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, després de felicitar el jove enginyer linarenc. «Aquest jove enginyer aeroespacial de Linares està complint un somni gràcies a la seva capacitat, l'esforç i la dedicació diària, i la passió que li ha posat des de petit», ha publicat Moreno Bonilla a les xarxes socials.El cap de l'Executiu autonòmic s'ha alegrat que el «talent andalús triomfi i sigui exemple al món», alhora que recorda que l'èxit de Juan García d'entrar a la NASA «no és gens senzill».