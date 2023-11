A presó la mare del nadó llançat a les escombraries a Mallorca i el seu cunyat

La magistrada ha deixat en llibertat provisional amb càrrecs la tercera involucrada, germana de la mare del nadó mort

Actualitzada 06/11/2023 a les 16:49

La titular del jutjat d'instrucció 3 de Manacor ha dictat ordre d'ingrés a la presó per a la mare de la criatura llançada a les escombraries a Porto Cristo i per al seu cunyat, als quals atribueix un delicte d'assassinat.La magistrada Rosa Isern, que ha pres declaració aquest dilluns als tres detinguts per la mort de la neonata, ha deixat en llibertat provisional amb càrrecs la tercera involucrada, germana de la mare del nadó mort.Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de les Balears, els dos imputats per assassinat estaran sotmesos a presó comunicada sense fiança ia l'altra detinguda se li ha retirat el passaport i se li imposen compareixences periòdiques.Els investigadors de la Policia han arribat a la conclusió que la mare, de 40 anys, va donar a llum al cotxe on la seva germana i el seu cunyat la portaven a l'hospital i sostenen que la nena va néixer amb vida, quan falta una determinació definitiva quan es completi el procés de l'autòpsia.El cap de la comissaria de Policia Nacional de Manacor, Gustavo Cervero, ha explicat aquest dilluns en roda de premsa que les dades recopilades apunten que la dona encinta, que estava al voltant de la setmana 27 d'embaràs, es va trobar malament, va trucar a la seva germana i aquesta i la seva parella la van recollir al seu domicili de Porto Cristo per portar-la a l'hospital de Manacor.La mare va donar a llum durant el trajecte i, per causes que encara no se saben, els tres implicats van decidir llançar la criatura, encara viva i amb uns 800 grams de pes, a un contenidor de residus ubicat a mig quilòmetre de l'hospital, ha indicat.Cervero ha relatat que dijous 2 de novembre a la tarda, cap a les 18 hores, es va rebre l'avís d'un home que va sospitar de l'actitud d'una persona que llançava un bony a un contenidor. Aquest bony va resultar ser la neonata, i de les teles en què estava embolicada va caure a terra la placenta i el cordó umbilical.De seguida, els policies locals que van arribar al lloc van traslladar el nadó fins a l'hospital de Manacor per intentar salvar la seva vida, alhora que s'acordonava la zona i es començaven a demanar proves i testimonis.Els investigadors van revisar càmeres de seguretat properes amb la referència de la descripció del vehicle on s'havia traslladat a la neonata i van buscar també la col·laboració de centres sanitaris on la partera hi pogués haver acudit.Aquesta darrera via va ser determinant per trobar la dona, que havia rebut assistència mèdica d'una doctora que va alertar de les sospites.Poc abans de les 22 hores de divendres, la Policia va localitzar al seu domicili de Porto Cristo la mare, la va detenir i va avisar una ambulància perquè la portés a l'hospital, ja que estava encara convalescent del part prematur sense atenció sanitària.L'endemà van ser detinguts a Son Servera, on resideixen, una germana de la mare i la seva parella, que van ser els que l'acompanyaven al vehicle on es va produir l'enllumenament, segons les dades recopilades pels investigadors.El pare de la nena morta, que es troba a la península, no estava al corrent del que havia passat, ha explicat Cervero, que ha detallat que el nadó mort presentava un traumatisme cranial.