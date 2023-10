La princesa Elionor jura la constitució per la seva majoria d'edat després d'arribar al Congrés entre honors militars

L'hereva protagonitza una jornada marcada per les absències de Joan Carles i de dirigents independentistes i republicans

Actualitzada 31/10/2023 a les 11:47

La princesa Elionor ha complert aquest dimarts amb la tradició de jurar la constitució espanyola en assolir la majoria d'edat. La cerimònia, convertida en la seva posada de llarg com a hereva de la corona, ha començat amb una arribada amb honors militars al Congrés dels Diputats. Allà s'ha trobat amb la cúpula de l'Estat, encapçalada pel president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, així com representants dels tres exèrcits i la judicatura. La jornada estarà marcada per algunes absències. Per un costat, la del seu avi, el rei emèrit Joan Carles I, que limitarà la seva presència als actes familiars, de l'altra, la dels ministres de Podem i IU i els representants d'ERC, Junts, el PNB o EH Bildu.



L'acte d'aquest dimarts segueix l'estructura fixada pel precedent del rei Felip VI, que el 30 de gener de 1986 ja va reafirmar la seva fidelitat a la constitució i els drets de les comunitats autònomes i, 28 anys més tard, va ser proclamat rei també des de la Cambra Baixa. En el cas d'Elionor, la coreografia de l'acte ha sigut molt similar al del seu pare.La princesa d'Astúries ha arribat al Congrés en un cotxe negre i acompanyada per la Guàrdia Reial a una Carrera de San Gerónimo vestida de gala i blindada per les forces de seguretat. Allà ha sigut rebuda per Pedro Sánchez, i pel Cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD), Teodoro Esteban López Calderón. Des del podi, ha acompanyat al rei, que ha rebut honors militars i ha passat revista als efectius dels diversos exèrcits (terra, mar i aire) presents a la cerimònia. Entre el públic s'han sentit alguns crits de «visca la princesa d'Astúries» i «visca Espanya» que han trencat els silencis del protocol.Acabades les salutacions als diversos poders de l'Estat, el rei, la princesa d'Astúries, la reina i la infanta Sofia han anat fins al Saló de Plens del Congrés, on s'hi ha muntat una tarima i s'han retirat els escons, substituïts aquest dimarts per cadires estretes per a poder encabir a més de 500 diputats, senadors, ministres i altres càrrecs del poder legislatiu i executiu. Allà han escoltat l'himne d'Espanya per segona vegada, interpretat després d'uns aplaudiments a l'arribada dels monarques que han durat menys d'un minut.L'acte de jurament ha iniciat amb un breu discurs de la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, que ha destacat que la jornada mostra el «compromís» amb les institucions democràtiques i el «poble sobirà». «Som avui una Espanya plural, oberta i europea que, des de la diversitat, afronta els reptes d'un món en profunda mutació i afligit de conflictes que no pensàvem presenciar aquest segle XXI», ha indicat Armengol.«La princesa Leonor és digna representant d'aquest país modern i obert al món. Una dona jove, propera al sentir majoritari de la seva generació. Una joventut conscient que el país pròsper i modern que som té importants reptes al davant. Reptes que són col·lectius i que han de ser presents a cada pas que donem com a societat», ha asseverat ArmengolDesprés del discurs de la presidenta del Congrés, Elionor ha pres la paraula per jurar la constitució espanyola. A continuació, el congrés ha cridat «visca» a Espanya, a la constitució i al rei.Madrid ha assistit a la majoria d'edat d'Elionor com una ciutat blindada i engalanada per a l'ocasió. De fet, pels carrers de la capital espanyola s'hi han instal·lat milers de banderes espanyoles i cartells amb la cara de la princesa. L'Ajuntament i la Comunitat de Madrid, governats pel PP amb majoria absoluta, també han col·locat pantalles gegants perquè la ciutadania pugui seguir l'acte des d'uns carrers plens de policies i militars.