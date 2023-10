Una brutal baralla per la Lliga Fantasy acaba amb dos policies ferits i quatre detinguts

La baralla es va originar a Xirivella (València) pel 'robatori' d'un fitxatge al popular joc de futbol

El 'robatori' d'un jugador a la Lliga Fantasy va provocar fa uns dies una dura baralla a la localitat de Xirivella (València) que es va saldar amb dos policies ferits i quatre detinguts. L'autor dels aldarulls, un jove de 19 anys amb trastorn de conducta, va haver de ser reduït amb una pistola elèctrica.La baralla va tenir lloc el passat dilluns 16 d'octubre al carrer Monte Piedad de Xirivella, tal com informa el diari local Levante-EMV, i es va originar després que el jove de 19 anys intentés «ajustar comptes» amb un amic que s'havia avançat al fitxatge d'un jugador al popular joc d'internet.Segons el mitjà abans esmentat, els implicats en la disputa van amenaçar fins i tot d'utilitzar una arma abans que se sumessin al conflicte familiars de tots dos. «Tu treus la pistola davant del meu fill i ens matem aquí mateix», se sent per part de la mare d'aquell que es va avançar al fitxatge.Les imatges del conflicte, gravades pels veïns i ràpidament difoses a les xarxes, mostren el jove enfrontant-se al seu rival de la Lliga Fantasy mentre és separat per familiars. Després de no aconseguir el seu objectiu, el jove va fugir en un cotxe que després va ser interceptat per una altra patrulla de la Policia Nacional, i va ser llavors quan va clavar un cop de puny al nas a un agent abans de rebre una descàrrega elèctrica.Finalment, el conflicte es va saldar, segons els mitjans abans esmentats, amb la detenció del jove i de tres persones més implicades en el cas, a més de dos agents ferits mentre mediaven a la baralla.La notícia no ha trigat a convertir-se en tendència a xarxes socials i això ha provocat la reacció del perfil oficial del joc. «Hi hagi pau, senyors. És només un joc», va escriure el compte oficial després de fer broma amb un altre missatge. «Si és que els dijous a les 20:59h són molt perillosos», va alertar en referència al mercat de 'clausulades' que permet robar jugadors als teus rivals.