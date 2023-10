La inflació es manté estable en el 3,5% a l'octubre a l'Estat pel descens dels carburants

L'indicador subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, baixa sis dècimes fins al 5,2%

Actualitzada 30/10/2023 a les 09:33

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a l'Estat s'ha estabilitzat en un increment del 3,5% respecte a l'any passat, la mateixa taxa que va marcar el mes passat, trencant així la dinàmica de tres mesos de pujades, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La xifra és la més alta de l'indicador des de l'abril. En aquest mes, destaca la influència a l'alça dels preus de l'electricitat, que baixen menys que el 2022, en el que es coneix com 'efecte base'. D'altra banda, els carburants han empès a la baixa els preus i també dels aliments i les begudes no alcohòliques que creixen amb menys intensitat que l'any passat. L'indicador subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, ha baixat sis dècimes, fins al 5,2%.



Aquest indicador, que no té en compte els preus dels aliments no elaborats ni els productes energètics, encadena tres mesos consecutius de baixada, situant-se en el nivell més baix des del maig de l'any passat (4,9%).El govern espanyol va anunciar que quan aquest indicador se situï per sota del 5,5%, el govern espanyol eliminarà la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics.En comparació amb el setembre, els preus de consum a Espanya han repuntat un 0,3%, segons l'indicador mensual.Els preus, per tant, durant l'octubre s'han situat un 3,5% més cars que fa un any, la mateixa taxa que al setembre. Cal tenir en compte que es comparen amb l'octubre del 2022, quan l'IPC es trobava en el 7,3%. Aleshores l'indicador mostrava una tendència a la baixa després dels rècords històrics de l'estiu per l'abaratiment dels preus de l'electricitat, el gas i els combustibles. En canvi, enguany alguns d'aquests productes han provocat el repunt de la inflació.L'INE publicarà a mitjans de novembre les dades definitives de l'IPC de l'octubre, de manera que l'indicador pot patir lleugeres variacions a l'alça o a la baixa. Aleshores també es coneixeran les xifres per comunitats autònomes. A Catalunya, al setembre la inflació va repuntar nou dècimes fins al 3,4%.