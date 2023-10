Detenen a Madrid el Pequeño Nicolás per tenir un carnet de conduir fals

La detenció es va dur a terme de manera conjunta entre les direccions de Madrid i Granada de la Policia Nacional

Actualitzada 30/10/2023 a les 16:53

La Policia Nacional va detenir divendres passat a Madrid Francisco Nicolás Gómez Iglesias, més conegut com el Pequeño Nicolás, per tenir un carnet de conduir fals, per la qual cosa se li imputa un delicte de falsedat documental.Segons ha avançat el diari El Mundo i han confirmat a EFE fonts de la investigació, la detenció es va dur a terme de manera conjunta entre les direccions de Madrid i Granada.El Pequeño Nicolás va ser arrestat com a autor d'un delicte de falsedat documental per posseir el carnet de conduir fals, però no contra la seguretat viària, ja que no es té coneixement que l'utilitzés.La investigació s'ha desenvolupat en el marc de l'operació Jordan, que el març del 2022 va aconseguir desarticular una organització criminal que hauria «hackejat» sistemes informàtics d'institucions públiques de Madrid i Granada.El Pequeño Nicolás ja va ser condemnat per l'Audiència Provincial de Madrid a un any i nou mesos de presó per un delicte de falsedat documental per falsificar un DNI perquè un amic fes la Selectivitat en nom seu el 2012.