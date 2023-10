Vuit anys de presó per a un home que va agredir sexualment la seva néta a Vigo

L'agressió es va produir quan la víctima tenia 11 anys

La secció cinquena de l'Audiència Provincial de Pontevedra, amb seu a Vigo, ha condemnat a vuit anys de presó un home per agredir sexualment la seva néta al domicili familiar el 2019, quan la nena tenia 11 anys.El tribunal també ha inhabilitat el condemnat per a l'exercici de qualsevol professió, ofici o activitats, siguin retribuïts o no, que comporti contacte regular i directe amb persones menors d'edat per un temps superior en cinc anys al de la durada de la pena de privació. de llibertat imposada.I a més, l'home també ha estat condemnat a abonar a la víctima una indemnització de 6.000 euros pel dany moral patit.El judici oral va tenir lloc el setembre passat i per a l'acusat demanava la Fiscalia 15 anys de presó, que sol·licitava l'acusació particular.Els fets van passar el 18 de juliol de 2019, quan el condemnat, segons ha quedat provat, va anar a l'habitació de la nena, quan ella ja era al llit, i li va demanar ficar-se al llit amb ella, a la qual cosa la nena va accedir pensant que era per dormir.Aleshores l'avi, «mogut per un clar ànim libidinós, va procedir a tirar-se sobre la menor, començant a tocar-la per tot el cos, fent-ho per sobre del pijama», relata la sentència.La menor va aconseguir escapolir-se'n, empenyent-lo cap enrere, i es va refugiar a la cambra de bany, però en sortir el processat estava a la porta de la cambra de la menor, esperant-la.Després que la nena pugés de nou al llit va entrar ell i va pujar també, baixant a la menor els pantalons del pijama, així com les calces, tocant el processat les seves parts íntimes, però sense que hi hagués penetració, i mentre tenia agafats els braços de la menor, fins que finalment el processat va deixar la menor, abandonant la seva cambra.L'endemà, la mare de la nena va fer fora l'avi de la casa.Assenyala la sentència, que no és ferma, que «estem davant d'una perversa conducta sexual, duta a terme sobre una menor», i que «l'acusat va venir a emprar violència física sobre la menor, per aconseguir el seu propòsit».Afegeix que «el fet objectiu que l'acusat fos l'avi de la víctima, convivint tots dos sota el mateix sostre, integra un plus de culpabilitat».La nena els ho va explicar després a la seva mare, a la seva professora, a l'educadora social del centre i al judici, encara que també a la psicòloga de l'Institut de Medicina Legal de Galícia (Imelga), a qui a més va relatar que havia estat violada .