L'Audiència Nacional envia a judici l'exministre Jorge Fernández Díaz i l'excúpula d'Interior per l''operació Kitchen'

El jutge li imposa una fiança de 120.000 euros

Actualitzada 13/10/2023 a les 13:46

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha acordat obrir judici oral contra l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i l'excúpula del ministeri per l''operació Kitchen', l'operatiu policial posat en marxa suposadament per robar al tresorer del PP Luis Bárcenas material relacionat amb la investigació judicial del 'cas Gürtel'. La resolució inclou els delictes de suborn, tràfic d'influències, malversació, encobriment, contra la intimitat, obstrucció i organització criminal. A més, ordena una fiança de 120.000 euros per a Fernández Díaz, Francisco Martínez, que era secretari d'Estat de Seguretat, i Eugenio Pino, que era el Director Adjunt Operatiu. Als altres implicats els imposa fiances d'entre 2.000 i 100.000 euros.



La resolució inclou tots els delictes plantejats per les acusacions, exercida per la fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, el PSOE, Podem i la família Bárcenas. El magistrat rebutja la petició dels socialistes de declarar la responsabilitat civil a títol lucratiu del PP i l'estableix de forma subsidiària per a l'administració general de l'Estat en cas que els investigats siguin condemnats.A més de l'exministre, el jutge també envia judici qui va ser secretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino, els responsables policials José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Andrés Manuel Gómez Gordo, l'excomissari José Manuel Villarejo i el xofer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva.Pel que fa a Olivera, Fuentes Gago i Díez Sevillano, el jutge rebutjar arxivar el cas, com havia demanat la fiscalia, a qui li dona tres dies per formular escrit d'acusació o renunciar-hi.Pel que fa a les fiances per responsabilitat civil, acorda imposar-ne una de 120.000 euros per a Fernández Díaz, Martínez i Pino; una de 100.000 euros per a Villarejo i Sergio Ríos; de 20.000 per a Gómez Gordo, i de 3.000 per a la resta, excepte per a García Castaño, a qui fixa la fiança en 2.000 euros.