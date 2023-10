S'han escoltat crits de 'Puigdemont a presó', 'Que et voti Txapote' i 'Abascal president'

Actualitzada 12/10/2023 a les 12:53

Unes 900 persones, segons dades preliminars de la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel passeig de Gràcia de Barcelona sota el lema 'Prou ja de concessions'. Durant la marxa, convocada per Espanya i Catalans, s'han sentit crits de 'Puigdemont a presó', 'Que et voti Txapote' i 'Abascal president'.Amb molta presència llatinoamericana, s'han ballat danses de diversos països com ara Colòmbia, Veneçuela o Paraguai. Pel que fa a la representació política, hi han assistit representants del PP, Vox i Ciutadans. La manifestació té previst acabar amb parlaments dels organitzadors a la plaça Catalunya.