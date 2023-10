Mercadona comprarà 220.000 tones de cítrics d'origen local, un 10 % més

En la nova campanya de cítrics d'origen Espanya, que comença a l'octubre i acabarà a l'agost, la companyia comprarà a 24 proveïdors d'arreu del territori

Actualitzada 11/10/2023 a les 11:01

Foment del consum de cítrics i fruites i verdures de temporada per a un cistell equilibrat

Mercadona inicia la campanya 2023-24 de cítrics d'origen Espanya amb una previsió de compra de 220.000 tones, xifra que suposa un increment del 10 % respecte a la campanya anterior. La nova campanya engega a l'octubre amb l'arribada de la mandarina i la llimona d'origen local, i a principis de novembre entrarà la taronja progressivament a les botigues.La campanya nacional de la mandarina comença a l'octubre i acabarà al maig; la de la llimona engega també a l'octubre i durarà fins al juny, i la de la taronja s'iniciarà al novembre i s'allargarà fins al mes d'agost, segons les previsions. El compromís de Mercadona amb el sector primari és ferm i dona prioritat a garantir relacions estables i transparents amb els seus 24 proveïdors locals, que al seu torn treballen amb més de 2.800 agricultors d'arreu del territori.En la seva aposta per la fruita i la verdura de proximitat, Mercadona comercialitzarà cítrics procedents de camps de la Comunitat Valenciana, Andalusia, la Regió de Múrcia, Catalunya i les Canàries.L'empresa fomenta el consum de cítrics, així com del suc de taronja acabat d'esprémer, disponible a la secció de fruita i verdura en els tres formats d'envàs habituals, de 250 mil·lilitres, 500 mil·lilitres i 1 litre. Aquest servei, que es va començar a implantar l'any 2016 a totes les botigues de la cadena, és un projecte que es va desenvolupar a través de la innovació conjunta entre Mercadona, el proveïdor especialista Zumex i els clients mateixos.Els cítrics són rics en vitamines, minerals i antioxidants, i el seu consum contribueix a mantenir una dieta equilibrada. Les taronges, les mandarines i les llimones, entre altres cítrics, són grans aliats per completar un cistell equilibrat.Mercadona dona suport a les campanyes del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) en el marc de l'estratègia #alimentosdespaña i de la campanya «El país más rico del mundo». Així mateix, defensa les pràctiques comercials justes i, des de fa anys, està adherida al Codi de Bones Pràctiques Mercantils en la Contractació Alimentària. Aquest acord voluntari, que va suposar un pas més en la promoció de pràctiques comercials justes, s'emmarca en la Llei de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària i està impulsat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) en col·laboració amb diferents associacions de tota la cadena agroalimentària.