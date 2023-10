Sumar presentarà a Barcelona la seva proposta d'amnistia

Yolanda Díaz carrega contra Ayuso per cridar a la manifestació de SCC

La vicepresidenta segona del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest divendres que el seu espai polític presentarà el proper dimarts a l'Ateneu de Barcelona un informe jurídic que fa temps que treballa i que avala l'amnistia als encausats per l'1-O i les seves derivades. Aquesta, segons la formació, serà la base sobre la que Sumar bastirà la seva proposta d'amnistia i que és amb la que negocia el text amb independentistes i socialistes. Díaz, que ho ha explicat a una entrevista al Cafè d'Idees d'RTVE, no ha donat més detalls, però ha emmarcat l'informe en els «treballs» que estan fent per a negociar l'amnistia i la investidura de Pedro Sánchez.



D'altra banda, la també ministra de Treball en funcions ha criticat que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hagi estat cridant a participar en la manifestació de diumenge que ha convocat Societat Civil Catalana contra l'amnistia i l'autodeterminació a Barcelona. «Qui vulgui manifestar-se, mentre no sigui de forma violenta, ho pot fer, per suposat. Però a mi no m'hi veuran mai incendiant una part contra l'altra. Si jo alentès com a ministra una manifestació, no vull pensar què passaria. Hi ha presidents i presidentes que criden a la manifestació i no passa res», ha criticat.Per últim, i després de no entrar a valorar ni detallar res més sobre la negociació amb el PSOE i els independentistes, ha carregat contra el PP per «no tenir projecte» per a Espanya ni per a resoldre el «problema polític» amb Catalunya. «La postura del PP és abdicar de la política, és la seva única posició, això i incendiar Catalunya com va fer Aznar», ha sentenciat.