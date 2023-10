Troben vius tres dels cinc desapareguts en l'incendi d'una discoteca a Múrcia

Almenys tretze persones han perdut la vida com a conseqüència del succés i dues més segueixen sense localitzar-se

Actualitzada 02/10/2023 a les 09:40

Tres de les cinc persones desaparegudes en l'incendi d'un complex de discoteques de Murcia han estat localitzades vives en altres emplaçaments. Ho ha explicat la vicealcaldessa del municipi, Rebeca Pérez, en una entrevista a la Cadena Ser. Ha indicat que inicialment les seves famílies no les localitzaven i les havien relacionat amb la zona d'oci on va tenir lloc el tràgic succés. Amb tot, ha apuntat que finalment la matinada d'aquest diumenge els tres desapareguts haurien contactat amb les seves llars. Pérez també ha remarcat que els Bombers han treballat tota la nit per apuntalar els locals, donat que hi ha risc d'esfondrament. A hores d'ara el balanç és de 13 víctimes mortals.



Els cossos de les víctimes s'han traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Murcia per fer les autòpsies pertinents. Fins ara només se n'han pogut identificar tres.