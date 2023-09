Suspenen un espectacle còmic taurí amb persones amb nanisme «per motius morals»

Des de l'Ajuntament de Riofrío d'Aliste (Zamora) argumenten que la llei ho permetria

Actualitzada 26/09/2023 a les 17:17

L'Ajuntament de Riofrío d'Aliste (Zamora) no ha autoritzat l'espectacle còmic taurí previst a les festes de l'annex de Sarracín d'Aliste pel fet que hi participarien persones amb acondroplàsia i «per motius morals» aquell esdeveniment que figurava al programa de les festes se substituirà per una solta de vaques.La suspensió d'aquest espectacle s'ha dut a terme després que ahir dilluns la Fundació animalista Franz Weber denunciés la programació per al proper dissabte dia 30 en el marc de les festes, malgrat que la normativa prohibeix els espectacles o activitats recreatives en què s'usen persones amb discapacitat «per suscitar la burla, la mofa o la irrisió del públic de manera contrari al respecte a causa de la dignitat humana.»L'alcalde de Riofrío d'Aliste, Germán Matellán, ha assenyalat a EFE que la suspensió d'aquest festeig taurí en què participaven persones amb nanisme es realitza «per motius morals», ja que ha defensat que la llei permetria la celebració d'un espectacle d'aquest tipus i que hi participaran persones amb acondroplàsia, ja que «si aquesta gent vol treballar no se'ls pot prohibir», ha declarat.Tot i així, ha deslligat a l'Ajuntament de la programació de la festa, ja que és una comissió de festes local integrada per joves la que realitza la programació de les festes.Tot i així, ni l'Ajuntament ni la Junta de Castella i Lleó, com a administració encarregada d'autoritzar els permisos de les festes taurines, tenien coneixement que s'havia programat un espectacle còmic taurí, ha apuntat l'alcalde, que ha indicat que al seu lloc es programarà una solta de vaquetes.La Fundació Franz Weber havia traslladat una queixa davant la Conselleria de Família i Igualtat d'Oportunitats de la Junta de Castella i Lleó per la programació d'aquest espectacle que figurava al programa de les festes de Sant Miguel Arcàngel de Sarracín d'Aliste.Aquesta fundació va recordar que col·lectius com l'Associació Nacional per a Problemes de Creixement, la Fundació ALPE Acondroplàsia, ADEE Espanya, Afapac, CERMI o Fundació ONCE van treballar durant anys per tirar endavant la normativa en què fonamenta que es prohibeixen aquest tipus de festejos.