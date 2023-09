Els carburants arriben als preus més alts des del febrer

Omplir un dipòsit de gasolina de 55 litres costa 96,3 euros, i el de gasoil 91,74 euros

Actualitzada 21/09/2023 a les 17:28

El Gasoil, 20 cèntims més car a Europa que a Espanya

El gasoil s'ha encarit l'última setmana un 2% de mitjana, la pujada més gran des del principi de l'estiu, quan va començar una escalada de preus que fins ara no s'ha interromput, per assentar-se en nivells mai abans vistos si no es tinguessin en compte la crisi desencadenada per la invasió d'Ucraïna.Així, el gasoil es ven a Espanya a una mitjana d'1,668 euros per litre, el preu més elevat des de començaments de febrer, poc després que es deixés d'aplicar la subvenció de 20 cèntims per litre imposada pel Govern estatal durant els darrers vuit mesos del 2022.Per la seva banda, i també segons les dades de l'últim Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE) difós aquest dijous, la gasolina va assolir un preu mitjà de 1,751 euros per litre entre el 12 i el 18 de setembre a les més d'11.400 estacions de servei espanyoles.Aquest preu de la gasolina és el més elevat també des del febrer i suposa un encariment del 0,92% en una setmana.L'últim mes el gasoil s'ha encarit més d'un 4% i la gasolina pràcticament un 2,5%, i així s'acosten cada vegada més els dos combustibles d'automoció als seus màxims de juny de 2022.Aleshores, gasoil i gasolina es pagaven a més d'1,9 euros el litre (malgrat el descompte subvencionat que estava vigent aleshores). Els preus avui són un 12,2% i un 9,8% inferiors, respectivament.Des del començament d'any la gasolina s'ha encarit un 26,6% i el gasoil un 14,25%Per la seva banda, la gasolina continua a la seva escalada de preus amb una pujada del 16,11% respecte a l'any passat i amb preus també sense precedents, excepte els registrats després de la invasió de Rússia a Ucraïna.L'última baixada en els preus dels carburants es va produir entre el juny i el juliol, amb el començament de l'estiu quan els preus se situaven gairebé un 10% més barats en el cas de la gasolina i un 15% en el cas del gasoil.Amb els preus de la darrera setmana, omplir un dipòsit de gasolina de 55 litres costa 96,3 euros, mentre que el de gasoil 91,74 euros.En els darrers 7 dies, el gasoil també s'ha encarit a la Unió Europea, concretament 13 cèntims respecte a la setmana anterior i s'ha venut a un preu d'1,79 euros per litre, 13 cèntims per sobre del preu mitjà assolit a les benzineres a Espanya.La benzina per la seva banda ha tornat a pujar a Europa després d'una última setmana en què els preus es van congelar i ja costa 1,839 euros el litre, 9 cèntims més que al territori espanyol.Si es tenen en compte els preus dels 19 països que conformen la zona de l'euro, aquests van ser superiors encara als de la UE i Espanya, amb 1,92 euros per litre de gasolina (13 cèntims més que a Espanya) i 1,85 euros per litre de gasoil (16 cèntims més).Els països que més van haver de pagar aquesta setmana pels seus carburants van ser de nou Països Baixos i Dinamarca, amb un preu de 2,14 i 2,1 euros per litre respectivament, mentre que el preu del gasoil més car al vell continent va ser a Suècia (2,2 euros) ia Finlàndia (2 euros).Per contra, els països d'Europa que van pagar menys pels seus combustibles van ser Polònia, que va registrar el preu més barat tant per a la gasolina com el gasoil (1,33 i 1,32 euros, respectivament), i Malta (1,34 i 1 ,32 euros, respectivament).