Ratifiquen la nul·litat d'un acomiadament notificat per SMS dues hores després de rebre la baixa per malaltia

L'acomiadament es va dur a terme, segons el TSJ, en «absència total de justificació objectiva i raonable»

Actualitzada 08/09/2023 a les 12:48

El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó ha ratificat la nul·litat d'un acomiadament executat per SMS només dues hores després que una treballadora informés de la baixa mèdica per malaltia.En una sentència datada el 20 de juliol passat a la qual ha tingut accés EFE, la sala social rebutja el recurs de l'empresa Ponphei contra una sentència del jutjat social núm. 2 de Burgos, que fixava a més una indemnització de 5.000 euros .El 23 de setembre del 2022, la treballadora va acudir al seu centre de salut i va rebre un comunicat de baixa per «ansietat reactiva»; a les 10.29 hores va informar la seva empresa, ia les 12.15 va rebre per SMS la carta d'acomiadament, que es reconeixia com a improcedent i incloïa el pagament de més de 900 euros en concepte d'indemnització.La treballadora, indica el TSJ, va aportar «indicis fundats d'haver patit una discriminació per la malaltia», va argumentar que l'extinció de la relació laboral va obeir a la seva situació d'incapacitat temporal.Però la càrrega de la prova, afegeix la sentència, «davant indici discriminatori s'inverteix cap a l'empresa, que no justifica cap causa d'acomiadament».Els magistrats entenen que en determinades situacions l'acomiadament sense causa del treballador en situació d'incapacitat temporal pot ser constitutiu de la lesió del dret fonamental a la integritat física.En acomiadar la treballadora «exclusivament» per la situació d'incapacitat temporal, «va comportar indiscutiblement una actuació negativa i perjudicial, reactiva a l'exercici de drets constitucionals tan bàsics com el de la salut».L'acomiadament es va dur a terme, afegeix el TSJ, en «absència total de justificació objectiva i raonable», per tot això ratifica la decisió del jutjat de primera instància.