La fiscalia presenta una querella contra Rubiales per agressió sexual i coaccions a Hermoso

El ministeri públic fa el pas després que la jugadora de futbol comparegués per denunciar els fets

Actualitzada 08/09/2023 a les 14:05

La fiscalia de l'Audiència Nacional ha presentat una querella contra el president suspès de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, pel petó que li va fer a la jugadora Jenni Hermoso en la celebració del Mundial de futbol a Austràlia. El ministeri públic considera que els fets serien constitutius dels delictes d'agressió sexual i coaccions a Hermoso. La fiscalia fa el pas després que la jugadora comparegués dimecres a la seu de la Fiscalia General de l'Estat per denunciar el «petó no consentit que li va fer, mentre li agafava el cap amb les dues mans». Hermoso també va relatar com ella i el seu entorn més proper van rebre «una pressió constant i reiterada» per part de Rubiales.



A la querella, la fiscalia demana que es prengui declaració a Rubiales en la condició d'investigat i a Hermoso com a víctima. També sol·licita que es demani informació a les autoritats australianes sobre la tipificació dels delictes contra la llibertat sexual en les seves normes penals.