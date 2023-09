Guerra «es rebel·la» contra una possible amnistia: «No ho suportaré»

L'exvicepresident espanyol i exdirigent socialista demana a Sánchez que no la tiri endavant

Actualitzada 07/09/2023 a les 10:43

L'exvicepresident del govern espanyol i exdirigent socialista Alfonso Guerra ha assegurat que «es rebel·la» contra una possible amnistia. «Jo no em resigno, em rebel·lo contra això. No ho suportaré», ha dit, en una entrevista a Onda Cero. Per això ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no la tiri endavant perquè suposaria «negar el que ha significat un esforç enorme» en la transició. «Que ara diguin que tot allò va ser un règim impur és insuportable. No ho facin perquè és molt greu», ha reiterat. Guerra ha dit que l'amnistia no cap a la Constitució i que, alhora, és «una polèmica tramposa plantejada pels nacionalistes».



També ha carregat contra els dirigents independentistes «que es van aixecar contra la Constitució i que van ser colpistes». Així mateix, ha advertit que els independentistes estan utilitzant una tècnica que ha anomenat «el sistema de la llonganissa», en què «a rodanxetes» es van aconseguint primer els indults, després la reforma del Codi Penal i ara l'amnistia. «Després vindrà l'autodeterminació i el referèndum», ha advertit.