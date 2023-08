La líder de Cs, Patricia Guasp, abandona la política per «incompatibilitat laboral»

Ho fa vuit mesos després de ser escollida portaveu de la formació i diu que és «una renúncia difícil»

20/08/2023 a les 18:15

La portaveu estatal de Cs, Patricia Guasp, ha anunciat que el pròxim 1 de setembre abandonarà la política per «incompatibilitat laboral».Ho ha fet a través de Twitter, on Guasp ha explicat que es tracta d'«una renúncia difícil». En aquest sentit, ha recordat que l'any 2019 va sol·licitar una excedència professional i que ara ha de reprendre la seva carrera. La renúncia arriba vuit mesos després d'haver estat escollida portaveu de la formació.En la seva carta de comiat, ha agraït el suport que ha obtingut durant aquest temps per part del partit i els ha encoratjat perquè, afirma, «tard o d'hora, des del centre liberal tornarem a ser determinants per al futur del nostre país».