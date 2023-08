El foc a Tenerife arrasa 10.000 hectàrees i podria estabilitzar-se al punt d'origen

Romanen evacuades unes 12.000 persones, la majoria reallotjades en cases de familiars

Actualitzada 20/08/2023 a les 12:44

Les zones de Arafo i Candelaria, on dimarts passat es va originar l'incendi que ja ha devastat 10.000 hectàrees a Tenerife, podrien donar-se per estabilitzades al llarg d'aquest diumenge, i permetre el retorn als seus habitatges a les persones evacuades en aquesta part de l'illa.Ha resultat fonamental el treball «intensíssim» dels bombers i l'encert a centrar l'estratègia a establir línies defensives a l'entorn dels habitatges, malgrat la qual cosa va haver-hi «serioses dificultats» en el Ravelo, Aguamansa i la cornisa nord entre Aguagarcía i Santa Úrsula.A partir de les 02.30 h. es va poder treballar «amb una certa normalitat», la qual cosa no vol dir que es pugui baixar la guàrdia, ha aclarit el president canari, perquè avui queda per davant «moltíssima feina» i unes condicions meteorològiques que poden complicar-ho, per la qual cosa toca anar consolidant els diferents fronts.Per això s'ha dividit la labor en tres zones, una d'estabilització en el front sud, el de Arafo fins al casc de L'Esperança, on el perímetre està estabilitzat.En l'incendi treballen avui vint mitjans aeris i dos més de coordinació. A més romanen evacuades unes 12.000 persones, la majoria reallotjades en cases de familiars.