La Casa Reial difon les primeres imatges de la princesa Elionor a l'Acadèmia General Militar de Saragossa

La jove ha començat la formació militar amb unes primeres jornades d'orientació i adaptació

Actualitzada 19/08/2023 a les 10:33

La princesa Elionor, hereva al tron de l'estat espanyol, ja ha començat la formació militar en la nova promoció de cadets. La Casa Reial ja ha compartit les primeres imatges on es pot veure la jove a l'Acadèmia General Militar de Saragossa. El procés formatiu contempla dues setmanes d'«acollida, orientació i adaptació a la vida militar», seguides de dues setmanes més de formació militar bàsica. Això inclou coneixements bàsics sobre legislació i normativa militar, formació física i instrucció militar. La promoció a la qual s'integrarà està formada per 612 alumnes, dels quals 140 són dones. Durant el curs també tindrà lloc, al Congrés, la jura de la Constitució per part d'Elionor, que compleix 18 anys el 31 d'octubre.