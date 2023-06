Feijóo repta Sánchez a fer els 'cara a cara' amb Díaz, Montero, Otegi i Puigdemont: «Seria més interessant»

El president del PP afirma que el líder del PSOE ha assumit la seva derrota el 23-J: «És la traca final del 'sanchisme'»

Actualitzada 11/06/2023 a les 18:49

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra l'oferta de Pedro Sánchez de fer sis debats abans de les eleccions generals del 23-J i ha reptat el president espanyol a fer els 'cara a cara' amb Yolanda Díaz, Irene Montero, Arnaldo Otegi i Carles Puigdemont. «Seria més interessant. I l'últim amb mi, si vol», ha ironitzat Feijóo en un acte del PP a Santiago de Compostel·la. «No obstant, el 'cara a cara' més interessant seria entre el Pedro Sánchez del 2023 i el del 2018. Això seria insuperable», ha afegit el líder del PP, que ha afirmat que el líder del PSOE ja ha assumit la seva derrota a les urnes. «S'ho mereix i ara només estem assistint a la traca final del 'sanchisme'», ha reflexionat en veu alta Feijóo.



«L'esquerra està més preocupada per les llistes que pel programa»

«Queden només 42 dies perquè tot això acabi, per poder passar pàgina del deteriorament institucional, els escàndols i les cessions a l'independentisme», ha continuat el president del PP, que espera celebrar el Dia de Galícia –el 25 de juliol- amb un nou executiu. «Encara que ens condicioni el pont, valdrà la pena celebrar el dia de l'Apòstol amb nou govern d'Espanya i molt millor per a Galícia», ha augurat Feijóo, que veu la victòria electoral del PP a tocar. «No ens podem confiar, però les coses van molt bé. Tots m'insulten en comptes de fer propostes», ha comentat el líder del PP. «I l'esquerra està més preocupada per les llistes que pel programa electoral», ha afegit Feijóo, que ha tornat a la càrrega amb els 'cara a cara'.

«Que Sánchez em demanés sis debats significa que està molt preocupat», ha constatat el president del PP. «Vol els sis 'cara a cara' per dir sis vegades que amb Bildu no se'n recorda de res? Per dir sis vegades que no pactarà amb l'independentisme? O per dir que no podrà dormir amb Podem?», ha qüestionat Feijóo. «O també per dir sis vegades que els jutges són feixistes, que no eliminarà el delicte de sedició o que la llei del 'només sí és sí' no rebaixarà penes?», ha etzibat el president del PP davant l'aplaudiment de la militància gallega. Finalment, Feijóo ha lamentat novament l'avançament electoral a l'estiu. «Volen que voti poca gent, en el període més calorós de l'any i en el major èxode per vacances», ha enumerat.