Lilith Vestrynge ocupara el quart lloc de la llista de Sumar per Barcelona

10/06/2023 a les 11:07

Després d'un any i mig de debat, conflictes i enfrontaments, Podem i Sumar han signat finalment aquest divendres –a tres hores de la fi del termini- l'acord per concórrer a les eleccions generals del 23-J en coalició.Sumar completa així l'objectiu de ser la plataforma electoral que uneix una quinzena de formacions a l'esquerra del PSOE, entre les que hi ha, a més de Podem, En Comú, IU, Compromís i Més Madrid.A la papereta hi apareixerà al costat del logo la cara de la líder de la plataforma, Yolanda Díaz. Lilith Vestrynge anirà de quatre per Barcelona i Montero no figura, de moment, a l'acord.