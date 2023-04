Aquest és l'aliment «més sa del món», segons la ciència

Gairebé no es conxumeix a Espanya

Actualitzada 05/04/2023 a les 11:03

créixens

Vegetals energètics

Consumir créixens amb freqüència

A l'hora d'elaborar una dieta saludable, les verdures no poden faltar al menú. No obstant això, la gamma és àmplia, així que cal preguntar-se quines són les que hauríem d'incorporar amb més freqüència a la nostra alimentació.Ja l'any 2014, un grup d'investigadors de la Universitat William Paterson de Nova Jersey (Estats Units) es van fer aquesta pregunta. I, segons van publicar al mitjà acadèmic Preventing Chronic Disease, publicat pel Centre de Control de Malalties (CDC) nord-americà, van arribar a una conclusió; entre les verdures, la més sana és elEn realitat, aquests autors buscaven definir el terme Powerhouse Fruits & Vegetables (PFV, una cosa així com 'vegetals energètics'), citat en diverses recomanacions emeses a nivell nacional als Estats Units sobre pautes nutricionals idònies per prevenir malalties cròniques, però el significat de les quals rara vegada era precisat.Per això, van elaborar un llistat de 47 verdures i fruites, de les quals van analitzar la seva densitat nutricional: el percentatge que aportaven de la quantitat recomanada de certs nutrients (concretament, van seleccionar 17 nutrients essencials) per cada 100 quilocalories. Dins d'aquests 47, 41 proporcionaven almenys el 10% de la dosi diària recomanada dels nutrients esmentats i per tant van ser considerats PVF; això sí, el clar triomfador va ser el créixens.El créixens és una hortalissa que creix en pantans i cursos d'aigua. És nativa d'Europa i Àsia Central, i és considerada un dels primers aliments consumits per l'ésser humà. En els paràmetres estudiats, (contingut en potassi, fibra, proteïnes, calci, ferro, tiamina, riboflavina, niacina, àcid fòlic, zinc i vitamines A, B6, B12, C, D, E i K) el créixens va assolir la màxima puntuació : un 100, la qual cosa significa que la quantitat necessària de créixens per obtenir 100 kcal també proporciona el 100% de la quantitat diària recomanada de tots aquests nutrients.Sens dubte, amb aquests valors, es fa evident que convé considerar el créixens com un possible element a afegir sovint a les nostres dietes. Això sí, això no vol dir que hàgim d'alimentar-nos exclusivament de créixens; la clau és aconseguir una alimentació variada i equilibrada, amb altres ingredients que també ens aportin substàncies com hidrats de carboni o proteïnes.Consumir créixens amb freqüènciaSens dubte, amb aquests valors, es fa evident que convé considerar el créixens com un possible element a afegir sovint a les nostres dietes. Això sí, això no vol dir que hàgim d'alimentar-nos exclusivament de créixens; la clau és aconseguir una alimentació variada i equilibrada, amb altres ingredients que també ens aportin substàncies com hidrats de carboni o proteïnes.