La llum es dispara un 68% aquest diumenge, fins a 67,22 euros el MWh

D'aquesta manera l'import posa fi a dues jornades de caiguda de preus

Actualitzada 28/01/2023 a les 17:06

El preu de l'electricitat es dispararà aquest diumenge un 68% fins als 67,22 euros el megawatt hora (MWh), de manera que posa fi a dues jornades de caigudes, d'acord amb els resultats de la subhasta del mercat majorista celebrada aquest dissabte .El preu mitjà final és el resultat de sumar els 68,41 euros el MWh registrats al mercat majorista i l'ajust provisional que han d'abonar els beneficiaris del límit al gas per compensar les centrals que usen aquesta matèria per generar electricitat, que a ocasions és negatiu, com aquest diumenge, que serà de –1,19 euros.Si no compta amb l'anomenat «mecanisme ibèric», que limita el preu del gas natural destinat a la generació elèctrica, el preu majorista per a aquest diumenge seria de 80,34 euros el MWh, és a dir, 13,12 euros superior, d'acord amb les dades de l'operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE) i del Mercat Ibèric del Gas (Mibgas).En aquest càlcul ja s'aplica el nou límit al gas de 45 euros, que estarà en vigor tot el gener.Per franges horàries, i exclòs l'ajust, l'electricitat arribarà al preu més alt entre les 20.00 hores i les 21.00 hores, amb 178,58 euros el MWh, i el mínim, entre les 12.00 i les 13.00 hores, amb 36,45 euros el MWh.El preu de l'electricitat se situa lluny dels 223,36 euros el MWh de fa un any i també molt per sota d'altres països europeus: a Itàlia el preu se situarà demà a 155,83 euros el MWh; a França, en 144,6 euros el MWh; a Alemanya, en 123,59 euros el MWh, i al Regne Unit, en 134,19 lliures el MWh (uns 153 euros el MWh, al canvi actual).