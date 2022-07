Un bebè de 22 mesos, molt greu després de ser atropellat per una moto a Madrid

Ha sofert un traumatisme cranioencefàlic sever, i el Samur-PC l'ha intubat, estabilitzat i traslladat a l'Hospital 12 de Octubre

Actualitzada 02/07/2022 a les 20:37

Un bebè de 22 mesos ha estat hospitalitzat aquest divendres en estat molt greu després de ser atropellat per una moto en un pas de vianants amb semàfor de la Via Lusitana, en el districte de Carabanchel de la capital. Segons indica Emergències Madrid, l'infant travessava el carrer amb els seus pares en un cotxet de passeig quan ha estat atropellat per una moto.El bebè ha sofert un traumatisme cranioencefàlic sever, i el Samur-PC l'ha intubat, estabilitzat i traslladat molt greu a l'Hospital 12 de Octubre infantil.La Policia Municipal s'ha encarregat de l'atestat i està investigant en quina fase estava el semàfor, recaptant el testimoniatge de diversos testimonis del succés. A més, una psicòloga del Samur-PC ha atès els pares de la víctima.