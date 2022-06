El Liceo derrota al Reus i es proclama campió de l'OK Liga

Els roig-i-negres s'han vist superats per l'equip gallec que ha solucionat la final per la via ràpida (3-0)

El Deportivo Liceo es va proclamar aquest divendres campió de l'OK Lliga d'hoquei sobre patins per vuitena ocasió de la seva història després de derrotar a domicili el Reus Deportiu per ,2-5 al tercer partit de l'eliminatòria final.Els gallecs van ser superiors als roig-i-negres, com ja va passar en els primers dos partits (5-1 i 5-2), encara que el capità reusenc Joan Salvat va obrir el marcador en aquest matx, al qual el públic va respondre omplint per complet l'aforament del Palau d'Esports.En un minut boig, el Liceo va capgirar el lluminós amb gols de Marc Grau i l'exreusenc Alex Rodríguez, i, ja sense més gols al primer temps, es va veure un Reus amb moltes dificultats en atac i sense l'espurna de jugadors com Compagno, que tornava després de descansar per sanció, o Julià, tan decisius a semifinals contra el Barça.Al segon temps, l'equip local, que tot just estava cometent faltes, va anar a remolc dels verd-i-blancs fins que el capità «Dava» Torres va col·locar l'1-3 al marcador en un penal molt protestat, que va animar el Reus en el que van ser els seus millors minuts, amb un altre gol de Salvat i un penal errat pel veterà internacional Raúl Marín.En tot just un minut de diferència, Adroher i Carballeira van allunyar els locals del seu somni i van conduir el Deportivo Liceo a la victòria a la final per la via ràpida, tornant a la Corunya un títol que es resistia des del 2013, i amb els últims quatre subcampionats consecutius.El Liceo, que va viure la seva millor època entre el 1982 i el 1992, amb sis títols de lliga a més d'altres trofeus, trenca a més l'hegemonia del Barça a la competició, campió les últimes vuit temporades.