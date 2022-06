El ministre celebra els 4 anys de moció de censura que van permetre canviar un govern que feia «pesta de corrupció»

Actualitzada 12/06/2022 a les 17:21

El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha criticat aquest diumenge la dreta espanyola, a la qual ha acusat d'anar en contra els interessos del país amb l'únic pretext de «criticar». Fent referencia a la crisi amb Algèria, Iceta ha assegurat que quan la dreta «ha de triar entre defensar els interessos d'Espanya o els d'Algèria, tria els d'Algèria». «Sempre estan al lloc on no se'ls espera perquè els hi és bastant igual la sort del seu país mentre estan a l'oposició», els ha retret. El ministre espanyol ha fet aquestes declaracions a Alpicat (Segrià), des d'on també ha celebrat els quatre anys de la moció de censura a l'executiu de Mariano Rajoy que, segons Iceta, va permetre fer fora un govern «que feia pesta de corrupció».