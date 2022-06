El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha participat en el seu primer míting de campanya per a les eleccions andaluses del 19-J i ha alertat d'un pacte PP-Vox: «Votar la dreta o l'extrema dreta a Andalusia són vots intercanviables, al final s'acabaran entenent», ha avisat Sánchez. «Tothom qui vulgui avançar i consolidar les conquestes socials a Andalusia, el que ha de votar és el vermell del PSOE», ha continuat el president espanyol, que també ha tret pit de les bones xifres d'ocupació a Espanya i ha retret als populars que celebrin la baixada de l'atur a Andalusia quan han votat en contra de la reforma laboral. «Em sembla bé, però que també s'alegrin de les dades d'atur de València, Madrid o Extremadura», ha etzibat Sánchez.

«I que també s'alegrin dels contractes indefinits a Andalusia i a tot Espanya. I que també s'alegrin de l'SMI de 1.000 euros o de les revaloritzacions de les pensions», ha continuat el president del govern espanyol. «S'obliden però d'un petit matís. Que tots aquests avenços i millores els hem fet amb l'oposició en contra», ha recordat Sánchez entre els aplaudiments de la militància que s'ha aplegat a la localitat de Cuevas del Almanzora. «Que Espanya hagi batut el rècord d'ocupació en 15 anys amb una pandèmia i una guerra, diu coses molt bones d'Espanya, alguna cosa bona del govern i cap bona de l'oposició, que nega la realitat i diu que les dades són falses», ha sentenciat el líder del PSOE i president del govern espanyol.

«S'ha de tenir molta paciència amb la dreta perquè qualifica qualsevol govern que no sigui el seu d'il·legítim», ha ironitzat Sánchez, que ha enumerat les mesures que ha posat en marxa el seu executiu com els ERTO durant la pandèmia o la pujada de l'SMI. «La dreta ha votat en contra de qualsevol avenç social com la llei de la mort digna, la llei del canvi climàtic o la revalorització de les pensions. I també votaran en contra de la Llei LGTBI», ha pronosticat el president espanyol. «Ara diuen que estan en contra del 'sanchisme', però abans en deien 'felipisme' o 'zapaterisme'. Doncs no, només estan en contra de la socialdemocràcia», ha reflexionat en veu alta Sánchez.

Juan Espadas respon Feijóo: «Els socialistes no votem a la gent de dretes»

«Per això demano no caure en la seva trampa i insults, i confrontar-los a la realitat del 20-50-1.000, les xifres de les nostres polítiques: 20 milions d'afiliats, 50% de contractes indefinits i 1.000 euros d'SMI», ha conclòs el president del govern espanyol. Prèviament, el candidat socialista al govern d'Andalusia, Juan Espadas, ha respost directament al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ahir va afirmar que es pot ser socialista andalús i votar perfectament el candidat popular, Juanma Moreno. «No home, els socialistes no votem a la gent de dretes, votem a l'esquerra», ha afirmat Espadas. «La dreta a la dreta i l'esquerra als que volen, als que necessiten de la política», ha conclòs.