Feijóo diu que el parlament no pot ser un «mercat» on «comprar» el vot dels partits independentistes

El líder del PP afirma que el Congrés tampoc pot ser un lloc «per fer favors a determinats territoris»

Actualitzada 04/06/2022 a les 17:07

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que el parlament espanyol no pot ser un «mercat» on es negocien favors polítics ni «on es compra el vot dels partits independentistes». Des de Granada, el popular ha reivindicat que el Congrés ha de ser un lloc on els dirigents polítics es reuneixin per millorar les condicions de vida dels espanyols «i no per fer favors a determinats territoris». Ha lamentat que des de fa un temps no compleix aquesta funció i ha criticat la «desunió» política i la «improvisació». D'altra banda, ha reivindicat que la prioritat de qualsevol polític responsable hauria de ser aconseguir que els preus baixin i ha instat el govern espanyol a fer efectius els projectes necessaris per fer baixar la inflació.