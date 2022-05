Espanya enviarà míssils de defensa antiaeris a Letònia en missió de l'OTAN

La ministra de Defensa ha subratllat la «màxima disponibilitat» d'Espanya per reforçar les tasques de prevenció de la violència

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmat aquest dissabte l'enviament d'una bateria de míssils de defensa antiaeris a Letònia en el marc de la missió de l'OTAN i ha subratllat la «màxima disponibilitat» d'Espanya per reforçar les tasques de dissuasió i prevenció de la violència.En una entrevista a TVE amb motiu del Dia de les Forces Armades, Robles ha confirmat la informació que publica El País i que assenyala que Espanya enviarà a Letònia un sistema de defensa antiaèria dotat amb sis míssils i que suposarà l'augment de militars espanyols a la zona fins als 600 efectius.«El nostre compromís amb l'OTAN és total», ha subratllat la ministra, que ha recordat que Espanya té tropes a Letònia i Lituània i compta amb la «màxima disponibilitat per reforçar una tasca que és de dissuasió, de prevenció de la violència i, per tant, una tasca de pau».Robles ha destacat el compromís de les Forces Armades espanyoles amb la pau i amb Ucraïna perquè «quan es defensa Ucraïna es defensen també els valors de la democràcia» i es lluita contra «cruelades com les que està fent (Vladímir) Putin».Ha defensat l'augment del pressupost del departament i ha argumentat que invertir en defensa és invertir en pau, en llibertat i en els valors democràtics, però també en llocs de treball.Sobre la polèmica de l'espionatge ha insistit que els serveis d'intel·ligència actuen sempre d'acord amb el dret i la llei. «Els serveis d'intel·ligència espanyols en són un exemple i treballen dins de la comunitat internacional i el que passa és que hi ha molt mite al voltant d'ells perquè no poden explicar què fan».