Escrivá xifra en 80.000 els refugiats ucraïnesos a Espanya i diu que les comunitats rebran fons europeus

El ministre sosté que la inflació no fa perillar el sistema de pensions

Actualitzada 27/03/2022 a les 12:45

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha xifrat en 80.000 els refugiats ucraïnesos que calcula que ja han arribat a Espanya. En una entrevista a 'La Vanguardia', Escrivá ha explicat que 40.000 ja estan documentats o tenen cita prèvia per fer-ho, però que la xifra s'eleva a uns 80.000 si es tenen en comte els ucraïnesos que estan amb familiars i amics i encara no han contactat amb les administracions. El ministre ha explicat que les despeses addicionals que tindran les comunitats autònomes i els ajuntaments per a l'acollida de refugiats es finançaran amb fons europeus. Pel que fa a la inflació, Escrivá manté que no farà perillar el sistema de pensions.