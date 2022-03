Díaz lamenta que l'oposició «no ha estat a l'alçada» en no reconèixer «l'avenç» en l'excepcionalitat energètica

La vicepresidenta avisa que la limitació del preu del gas no s'ha de finançar amb les arques públiques

Actualitzada 27/03/2022 a les 12:26

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha lamentat que els partits de l'oposició «no han estat a l'alçada dels grans debats europeus» perquè no han reconegut «l'avenç» de l'acord europeu de divendres que permet l'excepcionalitat energètica a Espanya i Portugal per aplicar mesures per abaratir el preu de la llum. En una entrevista a 'La Vanguardia', Díaz ha qualificat l'acord de «bona notícia» i creu el president espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una «gran feina», però s'ha mostrat «preocuada» perquè l'oposició «no hagi reconegut l'avenç de divendres». Díaz ha advertit que la limitació del preu del gas no s'ha de finançar amb les arques públiques.