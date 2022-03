El govern espanyol preveu aplicar en «3 o 4 setmanes» l'acord per abaratir la llum

Ribera assegura que ho faran «immediatament» un cop tinguin l'autorització de la Comissió Europea

Actualitzada 26/03/2022 a les 18:16

La vicepresidenta del govern estatal i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, preveu que en «tres o quatre setmanes» es pugui aplicar ja l'acord europeu que permetrà a Espanya i Portugal impulsar mesures d'emergències per abaratir el preu de la llum. En una entrevista a TVE, Ribera ha explicat que el que es va aprovar ahir va ser una «orientació política», i que Espanya i Portugal hauran d'enviar aquesta setmana les mesures per ser autoritzades i fer recomanacions. «Calculem que en tres o quatre setmanes podríem tenir un pronunciament de la comissió sobre el que li proposem i fer-ho immediatament operatiu», ha assegurat.