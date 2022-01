Raquel Sánchez diu que quan el PSOE va entrar al govern «molts projectes d'infraestructures de Catalunya eren al calaix»

La ministra lamenta que l'ampliació del Prat no serà possible a mitjà termini i diu que la Generalitat ha de moure fitxa

Actualitzada 23/01/2022 a les 11:53

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha assegurat que el 2018, quan el PSOE va entrar al govern espanyol, hi havia molts projectes d'infraestructures relacionats amb Catalunya «directament paralitzats» o bé en els que «no s'havia avançat i s'havien deixat directament al calaix». «Nosaltres hem fet un impuls molt important per posar-los en marxa», ha garantit en una entrevista a 'La Vanguardia', on ha insistit que el 2022 serà «un bon any» per a Catalunya pel que fa a execució pressupostària. «La nostra voluntat de complir amb Catalunya és ferma perquè si a Catalunya li va bé, a Espanya també», ha afegit.Per altra banda, en ser preguntada pel projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat, que està paralitzat perquè es va aturar la inversió, la ministra ha lamentat que «no hi ha novetats» i ha criticat el «canvi de criteri» per part del Govern català que assegura que va causar que s'aturés la inversió. «Seguim pensant que no s'hi pot renunciar, però ja no serà possible a mitjà termini», ha admès. De totes maneres, ha remarcat que és a la Generalitat «a qui toca moure fitxa».