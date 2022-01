Sánchez aposta per la «diplomàcia» i el «diàleg» per resoldre la crisi entre Rússia i Ucraïna

El president del govern espanyol es troba en «permanent contacte» amb representants de la UE i l'OTAN

Actualitzada 22/01/2022 a les 19:06

El president del govern espanyol Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dissabte a la tarda que «és el moment de a diplomàcia» en la crisi entre Rússia i Ucraïna. «Apostem per la unitat la distensió, el diàleg i la solidaritat amb els socis i aliats per resoldre la crisi amb Rússia», ha afirmat el president del govern espanyol en una piulada a Twitter. Sánchez ha explicat que està «seguint molt de prop la situació a Ucraïna» i que es troba en «permanent contacte amb els representants de la l'OTAN». Precisament, aquest divendres els Estats Units i Rússia van acordar mantenir la via oberta del diàleg, tot i que els temors d'una invasió a Ucraïna s'han accelerat els últims dies.



Siguiendo muy de cerca la situación en Ucrania y en permanente contacto con los representantes de la UE y la OTAN, así como con líderes europeos. Es el momento de la diplomacia. Apostamos por la unidad, la distensión, la solidaridad y el diálogo para resolver la crisis con Rusia. pic.twitter.com/Spb40nMFoZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 22, 2022

Des del desembre, Rússia té desplegades unes 100.000 tropes a la seva frontera amb Ucraïna, prop de la zona controlada pels rebels prorussos del Donbas. Kíev tem que el Kremlin torni a ordenar una invasió com la del 2014 a Crimea.

Fa setmanes que Washington i Moscou negocien diplomàticament una sortida a la reactivació d'aquest conflicte, però els russos no estan satisfets amb les opcions que s'han posat sobre la taula.