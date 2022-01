El Consell de Ministres actualitzarà el dimarts gairebé 10 milions de pensions

Es destinaran 6.500 milions d'euros entre aquest i l'any passat

Actualitzada 22/01/2022 a les 13:09

El secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que el Consell de Ministres del pròxim dimarts procedirà a l'actualització de gairebé 10 milions de pensions per a l'any 2022, qüestió a la qual es destinaran 6.500 milions d'euros entre aquest i l'any passat.Com a exemple, ha assenyalat que una pensió mínima de 637 euros el 2017 hagués cobrat aquest any 646 euros amb el model dissenyat pel PP, però que amb el nou passarà a ingressar cada mes 720 euros, 74 més que sense la reforma.En el cas de les pensions mitjanes o de viduïtat, davant dels 649 euros de fa quatre anys, enguany passaran a 711, mentre que una pensió mitjana de jubilació que fos de 1.071 euros en 2017 s'incrementarà aquest exercici fins als 1.112, euros, per sobre dels 1.085 que rebria si continués vigent el model implantat pels populars.Sánchez ha fet aquest anunci en un acte polític del PSOE que ha tingut lloc amb aforament reduït en un sala de l'auditori de la fira de mostres de Gijón, a les portes de les quals s'han manifestat diverses desenes de ramaders i treballadors d'Alu Ibèrica, una factoria d'alumini.