Espanya suma 142 nous morts per covid-19 amb 18.675 hospitalitzats i 141.095 infectats més

La incidència acumulada es torna a enfilar i puja fins als 3.418 casos per cada 100.000 habitants

Actualitzada 21/01/2022 a les 19:48

Espanya ha sumat aquest divendres 142 noves víctimes mortals per covid-19, fet que deixa la xifra des de l'inici de la pandèmia, el març del 2020, en 91.741. També hi ha hagut 141.095 infectats més (ara el total és de 8.975.458), amb 18.675 persones hospitalitzades, 2.202 de les quals a l'UCI, 2 menys que en l'últim recompte. La incidència acumulada a 14 dies puja després de tres dies a la baixa i es queda en 3.418,46 infeccions per cada 100.000 habitants, 139,1 més que ahir. Des de l'inici de la pandèmia Madrid encapçala el rànquing dels territoris amb més víctimes mortals causades per la covid-19, amb 16.477. Després se situa Catalunya amb 16.240 i en tercer lloc Andalusia amb 11.775, segons dades del Ministeri de Sanitat.

En els darrers 7 dies hi ha hagut 677 víctimes mortals, de les quals el País Valencià i Andalusia n'han registrat 96 cadascuna, Castella i Lleó 85 i l'Aragó 83. A Madrid n'hi ha hagut 27 l'última setmana i a Catalunya 13.

Pel que fa al nombre total de contagis que hi ha hagut des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya és on més se n'han acumulat amb 1.747.160 casos, seguida per Madrid amb 1.406.148 i Andalusia amb 1.180.915.

En aquests moments, al conjunt de l'Estat hi ha 18.675 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 14,96% de tots els llits disponibles. Un total de 2.202 persones estan ingressades a l'UCI (2 menys que dijous), el 23,25% del total de llits per a crítics a l'Estat.

A Catalunya hi ha 4.351 pacients a l'hospital per coronavirus, el 17,5%, i a l'UCI n'hi ha 572 (8 més), cosa que suposa un 42,61% de la capacitat total. Això significa que 4 de cada 10 llits de cures intensives estan ocupats per malalts de covid-19.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 2.178 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 2.351 han estat donades d'alta. Del total d'hospitalitzacions, a Catalunya n'hi ha hagut 460, a Madrid 355 i a Andalusia 312.

El 80,7% de la població de l'Estat té dues dosis de la vacuna

38.227.400 persones a l'Estat tenen dues dosis de la vacuna contra el coronavirus, el 90,6% de la població diana (la major de 12 anys) i el 80,7% de la població total. Així ho recullen les xifres diàries de vacunació que aporta el Ministeri de Sanitat.

En paral·lel, el 92,6% de la població diana, el 82,4% de la total, ha rebut almenys una dosi. Són 39.046.157 persones. D'altra banda, 19.111.590 persones han rebut dosis addicionals i 1.703.964 nens d'entre 5 i 11 anys han estat vaccinats amb la primera vacuna, el 51,8% del total que la pot rebre.

El govern espanyol ha entregat a les comunitats autònomes i a l'Exèrcit fins a aquest 21 de gener 92.953.787 dosis de les vacunes contra la covid-19 (el 73,6% de les que ha rebut) i fins ara se n'han administrat 88.348.567, el 95%.

La comunitat que més n'ha rebut ha estat Andalusia (16.321.680), n'hi ha una que les han injectat totes (Extremadura) i Melilla és la que ha administrat el percentatge més baix (84,34%).

A Catalunya, 6.065.117 persones han rebut dos vaccins (el 79,1% de la població general i el 89,4% de la població diana), mentre que 6.217.801 en tenen almenys una (el 81,1% i el 91,7% respectivament). Hi ha 3.035.059 persones amb dosis addicionals. En total s'han rebut fins ara 14.222.930 dosis i se n'han administrat 13.486.293, el 94,82%.

La Unió Europea ha adquirit per a Espanya, fins al quart trimestre de l'any, 218.448.216 vacunes, de les quals fins ara l'Estat n'ha rebut el 57,8%, 126.328.495. A les que ha distribuït a les comunitats autònomes cal afegir les 212.526 que ha rebut l'Exèrcit (fins ara n'ha administrat 212.371, el 99,93%) i les 11.775 per a la Sanitat Exterior, amb 11.275 punxades (95,75%).