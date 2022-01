La CNMV estableix que la publicitat sobre criptomonedes ha d'indicar que es pot perdre tota la inversió

Actualitzada 17/01/2022 a les 23:24

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha difós una nova circular sobre criptomonedes a través del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) en què estableix que les campanyes publicitàries a l'entorn d'aquests tipus de valors han d'indicar que les inversions no estan regulades, poden no ser adequades per a inversors minoristes i es pot perdre tot l'import invertit. Alhora, l'entitat de regulació del mercat estableix un procediment pel qual les campanyes publicitàries massives destinades a 100.000 persones o més s'hauran de comunicar amb un mínim de deu dies d'antelació a la mateixa CNMW. També es fixen les eines i procediments per fer efectiva la supervisió de l'activitat publicitària dels criptoactius.