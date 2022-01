Des d'aquest dissabte es poden comprar els test d'antígens a un màxim de 2,94 euros

La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments va aprovar aquest dijous fixar l'import màxim de venda, després que la gran demanda derivada de la sisena ona

Actualitzada 15/01/2022 a les 11:08

Les més de 22.000 farmàcies espanyoles vendran des d'aquest dissabte els test d'autodiagnòstic de covid-19 a un màxim de 2,94 euros, preu fixat pel Govern espanyol davant l'avanç de la variant Òmicron, que ha derivat en un considerable augment del consum d'aquestes proves casolanes.Aquest divendres el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicava una resolució de la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es donava publicitat a l'acord que fixa un import màxim de venda al públic dels test d'autodiagnòstic a partir d'aquest dissabte.La resolució es basa en l'article 94.3 de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, en el qual s'indica que el Govern central podrà regular el mecanisme de fixació dels preus dels medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica, així com d'altres productes necessaris per a la protecció de la salut poblacional quan existeixi una situació excepcional sanitària.La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments va aprovar aquest dijous per unanimitat fixar l'import màxim de venda al públic d'aquesta mena de test, després que la gran demanda derivada de la sisena ona del coronavirus arribés a triplicar el seu preu.A diferència d'altres països europeus, els test d'autodiagnòstic a Espanya continuaran sent de venda exclusiva en farmàcies tot i que les grans superfícies i altres col·lectius venien reclamant que es liberalitzés fora d'elles.L'Executiu considera que han de dispensar-se només en aquestes oficines per qüestions de seguretat.La resolució estableix a més que aquest import màxim de venda al públic unitari serà també d'aplicació als test d'ús professional que comptin amb autoritzacions expresses de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, així com a aquells altres que, de manera temporal i per a garantir el proveïment, s'ha permès la seva comercialització temporal per part d'aquesta Agència. L'import màxim és unitari i final amb IVA inclòs, segons el BOE.