Aragonès acusa la dreta de crear una «polèmica artificial» contra Garzón

Pablo Casado ha exigit la destitució del ministre de Consum per unes declaracions que considera que suposen un «atac a agricultors i a ramaders»

Actualitzada 08/01/2022 a les 19:59

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciat que la dreta espanyola ha creat una «polèmica artificial» per a «treure de context» i discutir «en pla populista» les declaracions del ministre Alberto Garzón defensant la ramaderia extensiva en detriment de les macro-granges.El líder del PP, Pablo Casado, ha exigit aquest dissabte al president del Govern, Pedro Sánchez, que destitueixi el ministre de Consum, Alberto Garzón (d'Unides Podemos), en considerar que les seves recents afirmacions en una entrevista a The Guardian suposen un «atac a agricultors i a ramaders».En l'entrevista, Garzón defensava que la ramaderia extensiva és «ecològicament sostenible», a diferència al seu judici de les macro-granges, que «contaminen els sòls i contaminen l'aigua», causant un impacte ecològic «descomunal» i un «maltractament animal» i que després exporten carn «de pitjor qualitat», segons la transcripció que va penjar el ministre en les seves xarxes socials.«En aquest cas estem davant una nova polèmica artificial en la qual es volen treure declaracions de context per part de la dreta espanyola. Estem molt acostumats al fet que qüestions com aquesta, que són serioses, que han de ser objecte d'anàlisi i discussió, es passin a discutir en pla populista per interessos electorals», ha lamentat Aragonès, que ha agregat que no volia contribuir a això.